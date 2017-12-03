Зидан: "Сделали все для победы"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ничью с своей команды во вчерашнем матче Ла Лиги против "Атлетика" из Бильбао.

"Я очень разочарован, потому что мы сделали все, чтобы выиграть, мы заслужили большего, но мы не забили гол. Мы очень хорошо сыграли, и у нас были шансы, но мяч не захотел идти в ворота. Я разочарован тем, что игроки приложили максимум усилий, но не смогли выиграть. Но не мы можем изменить результат, мы должны продолжать работать так же и думать уже о следующей игре", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, "Атлектик" и "Реал" сыграли в "сухую" ничью. | soccernews.ru