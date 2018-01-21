Зидан: "Себальос счастлив в "Реале"

Теги реал мадридзинедин зидандани себальос

Зидан: "Себальос счастлив в "Реале"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником своей команды Дани Себальосом, не получающего стабильной игровой практики.

"Себальос? Я думаю, он здесь счастлив. Но, конечно же, каждый может думать все, что ему вздумается по этому поводу. Это важный для него год, когда он должен думать только о "Реале", потому что он - не только настоящее, но и будущее команды", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Лев назвал свои трансферные требования Пересу. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

И снова против "лебедей": "Ливерпуль" гостит у "Суонси"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 20 54
2 Атлетико Мадрид 20 43
3 Валенсия 20 40
4 Реал Мадрид 19 35
5 Вильярреал 20 34
6 Севилья 20 32
7 Сельта Виго 20 28
8 Хетафе 20 27
9 Жирона 20 27
10 Эйбар 19 27
11 Бетис 20 27
12 Атлетик Бильбао 20 26
13 Леганес 19 25
14 Эспаньол 20 24
15 Реал Сосьедад 20 23
16 Алавес 20 19
17 Леванте 20 18
18 Депортиво Ла-Корунья 20 16
19 Лас Пальмас 20 14
20 Малага 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов