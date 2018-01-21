Зидан: "Себальос счастлив в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником своей команды Дани Себальосом, не получающего стабильной игровой практики.

" Себальос? Я думаю, он здесь счастлив. Но, конечно же, каждый может думать все, что ему вздумается по этому поводу. Это важный для него год, когда он должен думать только о "Реале", потому что он - не только настоящее, но и будущее команды ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, Лев назвал свои трансферные требования Пересу. | soccernews.ru