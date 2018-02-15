Зидан: "Сегодня "Реал" может радоваться, но через три недели в Париже будет совсем другой матч"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу своей команды над ПСЖ (3:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нам было сложно, но мы боролись до конца в большом матче. Я доволен. Это победа для всех. Впрочем еще ничего не решено. Нам придется сыграть еще 90 минуте или даже больше. Сегодня мы победили благодаря характеру. Сейчас мы можем радоваться, но через три недели в Париже будет совсем другой матч. Это будет испытание", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что ответный матч состоится 6 марта.

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