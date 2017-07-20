Зидан: "Сезон будет для "Реала" сложным и потребует большого напряжения сил"

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Зидан: "Сезон будет для "Реала" сложным и потребует большого напряжения сил"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, какими выдались первые дни работы команды в ходе предсезонной подготовки. 

Наставник признал, что впереди у его подопечных много работы.

"Первая неделя работы прошла удачно, жаловаться мы не можем. Мы здесь для того, чтобы работать, и футболисты справляются со своими обязанностями хорошо. У нас есть новые игроки, и мы должны представить болельщикам новые аспекты игры. Сезон будет для "Реала" сложным и потребует большого напряжения сил. Что же касается меня самого, то я всегда говорил, что использую каждую минуту моей работы в "Реале". Мне повезло, и я нахожусь в этом великом клубе", - сказал он.

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