Зидан: "Сезон длинный, и мы будем бороться за титул"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался в преддверии матча шестого тура Примеры против "Алавеса".

"Есть люди, которые думают, что чемпионат закончен, но мы так не считаем. Если вы думаете, что всё кончено, я вас поздравляю, но сезон длинный, и мы будем бороться за титул. У меня нет объяснения, почему мы не смогли забить "Бетису". Я не беспокоюсь и не думаю об этом. Наша задача - проанализировать ситуацию и усовершенствоваться. Я бы больше беспокоился, если бы у команды вообще не было моментов. Не считая игры с "Леванте", я счастлив. Я понимаю, что журналистам надо о чём-то писать, и уважаю это. Но общее наше выступление было хорошим" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что матч "Алавес" - "Реал" состоится 23 сентября в 17:15 по московскому времени.

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