Зидан: "Шанс сократить отставание от "Барселоны" еще будет"

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Зидан: "Шанс сократить отставание от "Барселоны" еще будет"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил уверенность в том, что его команде еще удастся сократить отставание в турнирной таблице Ла Лиги от лидеров.

"Выше нас находится три команды, потому что они этого заслуживают, но впереди - еще долгий путь. Сократить отставание ​от "Барсы" до шести очков - было бы здорово для нас, но мы этого не смогли сделать. Однако, безусловно, у нас будет еще шанс сделать это. Я буду продолжать думать так же позитивно. В прошлом году мы забивали голы на последних минутах, в этом году этого не происходит, но я уверен, что это изменится", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком". | soccernews.ru

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