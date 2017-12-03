Зидан: "Шанс сократить отставание от "Барселоны" еще будет"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил уверенность в том, что его команде еще удастся сократить отставание в турнирной таблице Ла Лиги от лидеров.

"Выше нас находится три команды, потому что они этого заслуживают, но впереди - еще долгий путь. Сократить отставание ​от "Барсы" до шести очков - было бы здорово для нас, но мы этого не смогли сделать. Однако, безусловно, у нас будет еще шанс сделать это. Я буду продолжать думать так же позитивно. В прошлом году мы забивали голы на последних минутах, в этом году этого не происходит, но я уверен, что это изменится ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан прокомментировал ничью с "Атлетиком". | soccernews.ru