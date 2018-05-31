Зидан шокировал игроков "Реала" своей отставкой

Игроки "Реала" были шокированы новостью об уходе Зинедина Зидана, сообщает Marca.

По сведениям издания, футболисты ожидали услышать на пресс-конференции информацию о продлении контракта с французским специалистом. Итоговое известие просто потрясло игроков.

Напомним, что 45-летний Зидан решил уйти из "Реала" после того, как он выиграл с клубом три Лиги Чемпионов подряд.

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