Зидан сказал кого бы хотел видеть в "Реале"
Как сообщает As, главный тренер "Реала" Зинедин Зидан при выборе между Погба и хавбеком "Ренна" Эдуардо Камавинга хотел бы, чтобы клуб подписал хавбека "МЮ".
Французскому специалисту подходит то, что Поль уже состоялся в качестве звезды, поэтому время на дополнительный прогресс не понадобится.
"Сливочные» готовы воспользоваться возможным падением стоимости хавбека вследствие заявления его агента Мино Райолы. Однако трудности может вызвать не столько сумма трансфера, сколько зарплата футболиста. Погба не перейдет в "королевский клуб", если ему предложат меньше денег, чем в Манчестере, – то есть менее 15 млн евро в год. Камавинга же получает всего 2 млн евро.
Стоит отметить, что "МЮ" также претендует на Камавинга, что может поспособствовать переходу Погба в "Реал".
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