Зидан снова заявил, что "Реал" не будет устраивать чемпионский коридор

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Зидан снова заявил, что "Реал" не будет устраивать чемпионский коридор

Наставник "Реала" Зинедин Зидан снова заговорил о чемпионском коридоре.

"После клубного чемпионата мира они не сочли нужным устраивать чемпионский коридор для нас. Сказали, что они в этом турнире не участвовали, но это неправда. Это соревнование является продолжением Лиги Чемпионов, а там "Барселона" участие принимала. Они выиграли два турнира, я это уважаю и поздравляю их с победой. Но мы не собираемся делать то, чего не сделали они" - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что Эль Класико состоится завтра в 21:45 по московскому времени.

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