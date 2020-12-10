Зидан собирается покинуть "Реал" по окончании сезона

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан может уйти с занимаемого поста следующим летом.

По информации Diario Gol, французский тренер недоволен отсутствием обещанных трансферов (Поль Погба, Садио Мане, Эдуардо Камавинга), а также чрезмерным давлением на него на фоне кризиса команды.

Сообщается, что Зидан собирается покинуть королевский клуб по окончании сезона вне зависимости от его результатов.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры 48-летнего специалиста источник называет сборную Франции, ПСЖ и "Ювентус".

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