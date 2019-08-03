Зидан согласился на покупку Фернандеша

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Зидан согласился на покупку Фернандеша

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Record.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста, которого его клуб оценивает в 70 миллионов евро. Конкуренцию мадридцам в борьбе за игрока составят "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

В минувшем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 52 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он не нападающий,а центральный атакующий полузащитник(ЦАП)

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Mutaloff
Mutaloff

О,только что на "Кто хочет стать миллионером" смотрел тебя,как так быстро?)

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