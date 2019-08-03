Зидан согласился на покупку Фернандеша
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан одобрил покупку нападающего лиссабонского "Спортинга" Бруну Фернандеша, сообщает Record.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста, которого его клуб оценивает в 70 миллионов евро. Конкуренцию мадридцам в борьбе за игрока составят "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".
В минувшем сезоне 23-летний Фернандеш провел за "Спортинг" 52 матча во всех турнирах, в которых забил 31 гол и отдал 15 результативных передач.
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