Зидан согласился продать Бэйла

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Зидан согласился продать Бэйла

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан согласился продать вингера Гарета Бэйла, сообщает El Confidencial.

По информации источника, французский специалист обеспокоен тем, что валлиец часто травмируется и не может набрать оптимальную физическую форму.

Задумывается об уходе Бэйла и президент "Реала" Флорентино Перес, однако босс "сливочных" готов расстаться с футболистом только за 101 миллион евро.

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