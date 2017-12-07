Зидан согласился расстаться с Бензема

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан согласился расстаться с форвардом своей команды Каримом Бензема.

Как информирует испанская пресса, за продажу 29-летнего нападающего уже давно выступал президент королевского клуба Флорентино Перес, однако каждый раз против своего босса выступал наставник "сливочных". Игра же соотечественника в текущем сезоне вынудила французского специалиста изменить свое решение - "Реал" планирует выставить Бензема на трансфер летом следующего года.

Напомним, Роналду попросил Переса подписать игрока "Милана". | soccernews.ru