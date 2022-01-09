Зидан согласился возглавить ПСЖ

Теги псжзинедин зидан

Зидан согласился возглавить ПСЖ

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Французский тренер Зинедин Зидан летом возглавит ПСЖ, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, тренер и клуб согласовали условия летнего контракта. В ПСЖ Зидан заменит аргентинца Маурисио Почеттино, который будет уволен.

49-летний Зидан за свою карьеру дважды тренировал мадридский "Реал". Под его руководством королевский клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

Не пропустите: ПСЖ готовит предложение для Погба. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" Головина нацелился на Эриксена

"Монако" Головина нацелился на Эриксена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов