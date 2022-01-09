Зидан согласился возглавить ПСЖ

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Французский тренер Зинедин Зидан летом возглавит ПСЖ, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, тренер и клуб согласовали условия летнего контракта. В ПСЖ Зидан заменит аргентинца Маурисио Почеттино, который будет уволен.

49-летний Зидан за свою карьеру дважды тренировал мадридский "Реал". Под его руководством королевский клуб трижды выигрывал Лигу чемпионов и дважды становился чемпионом Испании.

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