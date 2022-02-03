Зидан согласится летом возглавить ПСЖ, но при одном условии

Фото твиттер "Реала"

Бывший наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан пока не принял окончательного решения касательно своего будущего.

По информации RMC Sport, 49-летний специалист точно не возглавит ПСЖ посреди сезона - он уже отклонил два предложения от клуба.

Приоритет Зидана - работа в сборной Франции, однако он может согласиться тренировать парижан, если поймёт, что Дидье Дешам останется у руля "трёхцветных" после ЧМ-2022.

Сейчас ПСЖ руководит Маурисио Почеттино, однако летом ожидается его уход с занимаемой должности.

Зидан в мае покинул мадридский "Реал" и с тех пор остаётся без команды.

Не пропустите: Источник: "Зидан уже мог бы возглавить ПСЖ, если бы не встреча с "Реалом" в ЛЧ". | http://soccernews.ru