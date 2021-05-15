Зидан сообщил футболистам "Реала" о своем уходе перед матчем с "Севильей"

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Наставник "Реала" Зинедин Зидан уже давно принял решение о своем уходе.

По сведениям Onda Cero, французский специалист сообщил футболистам команды о своем грядущем уходе еще неделю назад, перед игрой с "Севильей" (2:2).

Соглашение Зидана с клубом истекает летом 2022 года. Зидан возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Потом он вернулся в клуб в 2019 году. Под его руководством клуб три раза выигрывал Лигу Чемпионов.

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