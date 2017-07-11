Зидан сообщил Морате, что рассчитывает на него

Теги реал мадридальваро моратазинедин зидан

Зидан сообщил Морате, что рассчитывает на негоМежду главным тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом и форвардом его команды Альваро Моратой состоялся разговор.

Как информирует испанская пресса, на встрече со своим наставником 24-летний нападающий подтвердил информацию о том, что текущим летом он надеется покинуть королевский клуб. В свою очередь француз сообщил игроку, что в случае, если ему не удастся сменить команду в текущее трансферное окно, он будет рассчитывать на него в следующем сезоне.

Напомним, Хамес и Мората вернулись в распоряжение "Реала". | soccernews.ru

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