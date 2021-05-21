Зидан сообщил о новом повреждении Азара

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Зидан сообщил о новом повреждении Азара

Фото твиттер B/R Football

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар не поможет своей команде в игре 38-го тура Ла Лиги против "Вильярреала".

По словам наставника "сливочных" Зинедина Зидана, бельгиец испытывает дискомфорт, поэтому принято решение не рисковать его здоровьем.

Напомним, что "Реал" примет "Вильярреал" в субботу в 19:00 мск. Этот матч может стать чемпионским для столичной команды.

30-летний Азар в текущем сезоне сыграл за "бланкос" 21 матч, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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