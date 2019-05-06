Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

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Зидан сообщил трем игрокам "Реала" о том, что не рассчитывает на них в следующем сезоне

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что этим летом расстанется с тремя игроками команды. об этом сообщает Marca.

По информации издания, Зидан лично встретился с Даниэлем СебальосомМаркосом Льоренте и Гаретом Бэйлом и сказал им, что они не будут играть в следующем сезоне. 

Агенты 29-валлийца пока не опровергли эту информацию

В текущем сезоне Бэйл участвовал в 29 матчах в примере, отметившись 8 голами и тремя ассистами. 22-летний Себальос принял участие в 23 матчах, отметившись 3 голами. На счету 24-летнего Льоренте шесть матчей в Ла Лиге.

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