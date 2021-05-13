Зидан сожалеет об аренде Эдегора в "Арсенал"

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Зидан сожалеет об аренде Эдегора в "Арсенал" Фото AS

Наставник "Реала" Зинедин Зидан был против ухода хавбека Мартина Эдегора в аренду в "Арсенал".

По сведениям Defensa Central, Зидан уверен, что "Реал" выиграл бы Ла Лигу, если бы Эдегор остался в команде. С ним в составе Модрич и Кроос могли бы получать дополнительный отдых.

Отмечается, что Зидан неоднократно называл уход 22-летнего норвежца ошибкой.

"Арсенал" арендовал Эдегора без возможности выкупа в январе текущего года. На счету игрока два гола в 18 играх.

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