Зидан сравнил Каземиро с двумя великими французами

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о прогрессе полузащитника своей команды Каземиро.

" Его можно сравнить с Клодом Макелеле или Дидье Дешамом. Игроки этого амплуа, балансирующие между линиями защиты и атаки, выполняют огромный объем работы. То, чего он достиг, никого не удивляет, и с каждым сезоном он становится лучше ", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче своей команды против "Боруссии". | soccernews.ru