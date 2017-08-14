Зидан стал автором уникального достижения

В первом матче за Суперкубок Испании мадридский "Реал" на выезде победил "Барселону" со счётом 3:1.

Таким образом, наставник "сливочных" Зинедин Зидан стал первым в истории королевского клуба тренером, не проигравшим в первых трёх гостевых "Эль Класико", информирует Opta.

Ранее "Реал" под руководством Зидана обыграл "Барселону" со счётом 2:1 на "Камп Ноу" в сезоне 2015/16 и сыграл вничью со счётом 1:1 в сезоне 2016/17.

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