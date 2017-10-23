Зидан стал автором уникального достижения
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером мира по версии ФИФА.
Таким образом, французский специалист стал первым обладателем "Золотого мяча", который был удостоен этого звания.
Напомним, что Зидан выигрывал "Золотой мяч" в 1998 году. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|9
|25
|2
|Валенсия
|9
|21
|3
|Реал Мадрид
|9
|20
|4
|Атлетико Мадрид
|9
|19
|5
|Леганес
|9
|17
|6
|Вильярреал
|9
|16
|7
|Бетис
|9
|16
|8
|Севилья
|9
|16
|9
|Реал Сосьедад
|8
|13
|10
|Сельта Виго
|9
|11
|11
|Атлетик Бильбао
|9
|11
|12
|Леванте
|9
|11
|13
|Хетафе
|9
|9
|14
|Эспаньол
|8
|9
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|8
|8
|16
|Эйбар
|9
|7
|17
|Жирона
|8
|6
|18
|Лас Пальмас
|9
|6
|19
|Алавес
|9
|3
|20
|Малага
|9
|1