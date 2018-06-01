Зидан стал автором уникального достижения

Теги реал мадридзинедин зиданфлорентино перес

Зидан стал автором уникального достижения

В пятницу Зинедин Зидан объявил об уходе с поста главного тренера мадридского "Реала".

Таким образом, 45-летний француз стал автором уникального достижения.

Дело в том, что Зидан стал первым тренером в эпоху Флорентино Переса, который не был уволен, а покинул королевский клуб по собственному желанию. 

Не пропустите: Испанская пресса выделила три возможных причины ухода Зидана из "Реала". | http://soccernews.ru

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