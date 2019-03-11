Зидан стал десятым тренером "Реала", кто вернулся в клуб

Зинедин Зидан стал самым результативным тренером в истории "Реала" на момент возвращения в клуб. У француза девять титулов с мадридским клубом. Такого успеха не было ни у одного тренера.

В клуб также возвращались Мигель Муньос, Луис Моловни и Висенте дель Боске. Стоит отметить, что на момент ухода у них на троих был один титул.

Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, чемпионат и Суперкубок Испании.

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