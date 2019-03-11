Зидан стал десятым тренером "Реала", кто вернулся в клуб

3 Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан стал десятым тренером "Реала", кто вернулся в клуб

Зинедин Зидан стал самым результативным тренером в истории "Реала" на момент возвращения в клуб. У француза девять титулов с мадридским клубом. Такого успеха не было ни у одного тренера.

В клуб также возвращались Мигель МуньосЛуис Моловни и Висенте дель Боске. Стоит отметить, что на момент ухода у них на троих был один титул. 

Зидан уже возглавлял "Реал" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда трижды выигрывала Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира,  чемпионат и Суперкубок Испании.

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Комментарии

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BARCAMAN
BARCAMAN

Ну вот и посмотрим сможет Зидан создать свою собственную команду и выиграть ЛЧ без судей, как раньше)))

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МАДРИД
МАДРИД

Большая ошибка, на мой взгляд. Человек выиграл с Реалом три Лиги Чемпионов. Нужны новые вершины, новая мотивация. Тот же Юве мог стать прекрасным вариантом. Мой прогноз: второе пришествие станет блеклой тенью первого. Это как минимум.

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Зря Зидан вернулся . Ушёл красиво , на пике . А теперь риск подпортить себе карьеру, тем более, что у Переса безответственное отношение к своему слову и обязательствам.

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