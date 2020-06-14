Зидан стал третьим главным тренером в истории "Реала" с 200 матчами

Сегодня, 14 июня, состоится матч 28-го тура Примеры между "Реалом" и "Эйбаром".

Для наставника "сливочных" Зинедина Зидана эта встреча станет 200-й во главе мадридцев. За это время команда одержала 131 победы, 42 раза сыграла вничью и потерпела 26 поражений.

По данным Opta, в истории "Реала" только 2 главных тренера руководили командой в большем числе игр. Ими стали Висенте Дель Боске (246) и Мигель Муньос (605).

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