Зидан стал восьмым тренером "Реала", дважды выигравшим Примеру

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Зидан стал восьмым тренером "Реала", дважды выигравшим Примеру

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан во второй раз стал триумфатором чемпионата Испании во главе "сливочных".

Ранее француз в качестве тренера выигрывал Примеру в сезоне 2016/17.

Таким образом, Зидан стал восьмым специалистом, который брал с "Реалом" как минимум два чемпионских титула.

Ранее подобное удавалось Мигелю Муньосу (9 раз), Луису Моловни (3), Лео Бенхаккеру (3), Хуану Вильялонге (2), Миляну Миляничу (2), Фабио Капелло (2) и Висенте Дель Боске (2).

Не пропустите: Зидан выигрывает трофей в качестве тренера "Реала" каждые 19 матчей. | http://soccernews.ru
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