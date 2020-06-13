Зидан станет третьим тренером в истории "Реала", который провел 200 матчей во главе клуба
Ближайший матч "Реала" против "Эйбара" станет для тренера "сливочных" Зинедина Зидана 200-м во главе клуба.
Отметим, что Зидан станет третьим тренером в истории "Реала", которому покорилась эта отметка. Под руководством Висенте дель Боске "Реал" провел 236 игр, а рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который руководил клубом в течение 605 матчей.
"Реал" при Зидане выиграл в 131-м матче, проиграл 26 раз и 42 раза сыграл вничью. Кроме того, за это время "Реал" завоевал 10 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов кряду.
Поединок против "Эйбара" состоится 14 июня в 20:30 (мск).
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|Команда
|М
|О
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|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14