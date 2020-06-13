Зидан станет третьим тренером в истории "Реала", который провел 200 матчей во главе клуба

Ближайший матч "Реала" против "Эйбара" станет для тренера "сливочных" Зинедина Зидана 200-м во главе клуба.

Отметим, что Зидан станет третьим тренером в истории "Реала", которому покорилась эта отметка. Под руководством Висенте дель Боске "Реал" провел 236 игр, а рекорд принадлежит Мигелю Муньосу, который руководил клубом в течение 605 матчей.

"Реал" при Зидане выиграл в 131-м матче, проиграл 26 раз и 42 раза сыграл вничью. Кроме того, за это время "Реал" завоевал 10 трофеев, в том числе три Лиги Чемпионов кряду.

Поединок против "Эйбара" состоится 14 июня в 20:30 (мск).

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