Зидан: "Ставка на Бэйла в роли центрфорварда не сработала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан признал свою ошибку в переводе вингера своей команды Гарета Бэйла на позицию центрального нападающего во вчерашнем матче Ла Лиги против "Эспаньола".

"Бэйл в роли центрфорварда? Для нас этот эксперимент не получился. Он не сработал по многим причинам, а не только из-за одного игрока", - приводит слова наставника королевского клуба AS.

Напомним, Зидан прокомментировал поражение своей команды "Эспаньолу". | soccernews.ru