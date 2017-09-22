Зидан: "Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным"

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Зидан: "Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий матч с против "Алавеса", за который играет его сын Энцо.

"Теперь я говорю с Энцо как с сыном, а не подопечным, потому что он больше не в моей команде. Да, у меня будет больше эмоций и чувств в связи с его участием, но это игра "Алавес" - "Реал", и мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Надеюсь, он не забьёт. Мы оба конкурентоспособны, и я хочу выиграть. Если мы хотим поговорить о сыне, сделаем отдельное интервью" - приводит слова Зидана Sport.es.

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