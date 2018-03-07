Зидан: "То, что Бэйл не выходил в стартовом составе в обеих играх с ПСЖ, не имеет значения"

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Зидан: "То, что Бэйл не выходил в стартовом составе в обеих играх с ПСЖ, не имеет значения"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об отсутствии вингера своей команды Гарета Бэйла в стартовом составе "сливочных" в обеих играх 1/8 финала Лиги Чемпионов против французского ПСЖ.

"Самое главное - команда и игроки. Я уважаю всех игроков, включая Гарета Бэйла. Это правда, что он начал первый матч и вчерашнюю игру на "скамейке" запасных, но это не имеет значения. Я должен делать выбор, Гарет является очень важным игроком и будет с нами до конца", - цитирует наставника королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Зидан похвалил свою команду за вчерашний матч против ПСЖ. | soccernews.ru

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