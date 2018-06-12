Зидан: "То, что делает Мбаппе - потрясающе"

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высоко отозвался об игре форварда ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

"То, что делает Мбаппе в его возрасте - это потрясающе. Но его необходимо оставить в покое, и тогда он сможет реализовать весь свой потенциал", - приводит слова 45-летнего специалиста BeINSports.

В завершившемся сезоне Мбаппе забил 21 мяч и сделал 16 результативных передач в 46 матчах за ПСЖ.

Напомним, "Реал" может расстаться с тремя протеже Зидана. | soccernews.ru