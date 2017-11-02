Зидан: "Тоттенхэм" может выиграть Лигу Чемпионов"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан считает, что у "Тоттенхэма" есть шансы выиграть Лигу Чемпионов.

Об этом он заявил после очной встречи команд, которая завершилась победой англичан (3:1).

"Любая команда может выиграть Лигу чемпионов. И "Тоттенхэм" - одна из таких команд.

Мы не можем говорить, что команда в плохом физическом состоянии. Да, мы не показываем оптимальной игры, так как потерпели два поражения кряду. Теперь нам будет сложнее прийти в себя психологически, но функционально команда в соответствующем состоянии. Нужно просто забивать, что в последнее время нам не удаётся", - сказал он. | soccernews.ru