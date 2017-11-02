Зидан: "Тоттенхэм" оказался лучше во всех аспектах игры"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче группового этапа Лиги Чемпионов от лондонского "Тоттенхэма".

"Сегодня мы потерпели тяжелое поражение, но в то же время оно было заслуженным. Соперник заслужил победу... Мы играли против команды, которая была лучше нас сегодня во всех аспектах игры. Я не беспокоюсь. Мы не забиваем голы. Мы потерпели два поражения, но мы - команда с опытными игроками, чемпионы, и мы исправим ситуацию", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Почеттино дал свой комментарий по матчу. | soccernews.ru