Зидан требует от руководства "Реала" подписания звезды АПЛ
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан требует от руководства своего клуба подписания вингера лондонского "Челси" Эдена Азара.
Однако, как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес не спешит выполнять желание наставника своей команды ввиду того, что более подходящими кандидатами на усиление атаки "сливочных" он видит Неймара (ПСЖ) или Мохамеда Салаха ("Ливерпуль").
Напомним, "Реал" готов перехватить трансферную цель "Барселоны". | soccernews.ru
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|М
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|36
|77
|3
|Ливерпуль
|36
|72
|4
|Тоттенхэм
|36
|71
|5
|Челси
|35
|66
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|Арсенал Лондон
|35
|57
|7
|Бернли
|36
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|8
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|Лестер Сити
|36
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|Ньюкасл Юнайтед
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|41
|11
|Кристал Пэлас
|37
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|Борнмут
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|Уотфорд
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|Брайтон & Хоув Альбион
|36
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|15
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|36
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|16
|Хаддерсфилд Таун
|36
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|Саутгемптон
|36
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