Зидан: "У Бэйла мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму Гарета Бэйла.

"Мы увидим завтра. У него мышечное напряжение, так что ничего слишком серьёзного. Но, как всегда, когда у футболиста есть даже небольшая проблема, мы не хотим рисковать" - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что завтра "Реалу" предстоит сыграть против "Эспаньола".

Читайте также: Роналду и Бэйл по неизвестной причине пропустили тренировку "Реала". | http://soccernews.ru