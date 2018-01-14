Зидан: "У меня нет никаких объяснений такому результату"

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Зидан: "У меня нет никаких объяснений такому результату"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарий по результату вчерашнего матча своей команды против "Вильярреала".

"Мы сделали все, чтобы выиграть, у нас было много шансов, чтобы забить, но мяч не хотел заходить в ворота. У меня нет никаких объяснений этому, это жесткая полоса для нас. Мои игроки переживают трудный период, но я не могу винить их. Мы не заслужили такого результата", - цитирует наставника "сливочных" Marca.

Напомним, "Реал" может обменяться игроками с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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