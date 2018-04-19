Зидан: "У меня нет проблем с Бэйлом"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свои отношения с вингером команды Гаретом Бэйлом.

"У меня нет проблем с Бэйлом. Он является одним из 25-ти игроков в команде. Он не попал в стартовый состав на вчерашний матч, так как другие игроки тоже играли хорошо. Вы продолжаете спрашивать, но мой ответ по этой теме не изменится", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан подвел итог матчу против "Атлетика". | soccernews.ru