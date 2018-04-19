Зидан: "У меня нет проблем с Бэйлом"

Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

Зидан: "У меня нет проблем с Бэйлом"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал свои отношения с вингером команды Гаретом Бэйлом.

"У меня нет проблем с Бэйлом. Он является одним из 25-ти игроков в команде. Он не попал в стартовый состав на вчерашний матч, так как другие игроки тоже играли хорошо. Вы продолжаете спрашивать, но мой ответ по этой теме не изменится", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Зидан подвел итог матчу против "Атлетика". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Гол Мозеса принес "Челси" победу над "Бернли"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 33 83
2 Атлетико Мадрид 33 71
3 Реал Мадрид 33 68
4 Валенсия 33 65
5 Бетис 32 52
6 Вильярреал 33 51
7 Севилья 33 48
8 Жирона 33 47
9 Хетафе 33 45
10 Сельта Виго 33 44
11 Реал Сосьедад 33 43
12 Эйбар 33 43
13 Атлетик Бильбао 33 40
14 Леганес 33 39
15 Алавес 33 38
16 Эспаньол 33 36
17 Леванте 32 31
18 Депортиво Ла-Корунья 33 27
19 Лас Пальмас 32 21
20 Малага 32 17
Полная таблица

топ-5 тегов