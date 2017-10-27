Зидан: "У меня возникло чувство, что спустя два года я снова тренер "Кастильи"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался после матча 1/16 финала Кубка Испании против "Фуэнлабрады".

"Мы не пропустили, проявили терпение и поразили ворота соперника. Все наши игроки провели отличный матч, мы довольны. Да, у нас играли футболисты молодёжной команды, и у меня возникло чувство, что спустя два года я снова тренер "Кастильи". Кстати, однажды я проиграл "Фуэнлабраде", а вот сегодня выиграл" - цитирует Зидана Football Espana.

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