Зидан: "У "Реала" будут более удачные матчи"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды от "Жироны" (1:2) в матче 10-го тура чемпионата Испании.

"Я знаю, что команда может выправить ситуацию. Уверен, что у "Реала" будут более удачные матчи, чем сегодня, а наши конкуренты будут терять очки. Все еще изменится в этом сезоне. Я вовсе не обеспокоен", - приводит слова Зидана Sport.es.

После этого матча "Реал" сохранил третье месте в Примере, но отставание от лидирующей "Барселоны" увеличилось до восьми очков.

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