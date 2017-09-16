Зидан: "У "Реала" - достаточно сил, чтобы обходиться без Роналду"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об отсутствии из-за дисквалификации в завтрашнем матче своей команды против "Реала Сосьедад" Криштиану Роналду.

" Это последняя игра без Криштиану, и нам он действительно нужен. Он - важный игрок, но когда его на поле нет, у нас - достаточно сил, чтобы добыть хороший результат. Я доверяю тем, кто будет завтра играть, мы сыграем хороший матч", - цитирует наставника "сливочных" football.fr.

Напомним, Зидан надеется на Бэйла. | soccernews.ru