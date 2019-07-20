Зидан: "У "Реала" есть план по трансферу Погба"

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Зидан: "У "Реала" есть план по трансферу Погба"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию с возможным трансфером хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Наш клуб знает, чего хочет, и что может произойти до 31 августа. За это время мы можем кого-то продать и кого-то купить. Я не вмешиваюсь в эти дела.

Погба? У клуба есть план. Посмотрим, что случится, однако пока мы сконцентрированы на игре с "Баварией", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что "МЮ" требует за Погба не менее 200 миллионов евро.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Многоходовочка от Зидана

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Карлыч69
Карлыч69

ты прав дружбан!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Многоходовочка от Зидана

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Карлыч69
Карлыч69

ты прав дружбан!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Многоходовочка от Зидана

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Карлыч69
Карлыч69

ты прав дружбан!

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