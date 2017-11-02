Зидан: "У "Реала" нет кризиса"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о последних неудачах своей команды.

" У нас есть время, чтобы исправить ситуацию. Мы не можем быть счастливы - это крупное поражение для нас, но оно заслужено. Нам нужно разобраться, как изменить ситуацию, и мы ее изменим. Мы должны усердно работать, пока не изменим игру в лучшую сторону, и мы это сделаем. Кризис? Нет, у нас нет кризиса ", - приводит слова наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Зидан видит "Тоттенхэм" среди претендентов на победу в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru