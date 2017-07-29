Зидан: "У "Реала" сейчас отличный состав"

Теги реал мадридзинедин зидан

Зидан: "У "Реала" сейчас отличный состав"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признал, что на данный момент его полностью устраивает подбор игроков, которые есть в его распоряжении.

"У "Реала" сейчас отличный состав. Нам не нужны изменения. Мы выигрывали трофеи, в нашей команде играют лучшие футболисты, стремящиеся повторить успехи. Мы постараемся сделать это. Пока что с нами нет Криштиану Роналду. Мы понимаем, что сезон будет очень сложным, так как все клубы хотят одолеть "Реал", - сказал он.

Читайте: Хесус Вальехо рассказал, о чём попросил его Зидан | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Стала известна схема, по которой ПСЖ намерен подписать Неймара и избежать наказания

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов