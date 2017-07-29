Зидан: "У "Реала" сейчас отличный состав"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан признал, что на данный момент его полностью устраивает подбор игроков, которые есть в его распоряжении.

"У "Реала" сейчас отличный состав. Нам не нужны изменения. Мы выигрывали трофеи, в нашей команде играют лучшие футболисты, стремящиеся повторить успехи. Мы постараемся сделать это. Пока что с нами нет Криштиану Роналду. Мы понимаем, что сезон будет очень сложным, так как все клубы хотят одолеть "Реал", - сказал он.

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