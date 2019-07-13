Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

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Зидан убеждает Мбаппе перейти в "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан постоянно контактирует с нападающим ПСЖ Килианом Мбаппе.

Как сообщает Le 10 Sport, французский тренер убеждает своего соотечественника продолжить карьеру в королевском клубе.

20-летний форвард хочет попробовать свои силы на "Сантьяго Бернабеу", но сомневается в целесообразности перехода этим летом.

Мбаппе полагает, что ПСЖ не пойдёт на его продажу сейчас, поэтому он хотел бы вернуться к вопросу об уходе через год.

Стоит отметить, что рыночная стоимость звёздного игрока составляет 200 миллионов евро.

Не пропустите: "Реал" сделал окончательный выбор между Мбаппе и Неймаром. | http://soccernews.ru
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