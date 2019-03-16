Зидан удивил стартовым составом "Реала" на матч с "Сельтой"
Тренерские штабы "Реала" и "Сельты" назвали стартовые составы своих команд на очный матч 28-го тура испанской Примеры.
Особенно удивил новый наставник "сливочных" Зинедин Зидан, который в первой же игре после своего возвращения, вернул в основу Кейлора Наваса, Марсело, Иско и Гарета Бэйла.
"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Кроос, Иско, Асенсио, Модрич, Бэйл, Бензема.
"Сельта": Бланко, Жунка, Араухо, Васкес, Костас, Йокушлу, Браис Мендес, Лоботка, Буфаль, Систо, Макси Гомес.
Напомним, что начало матча - в 18:15 по московскому времени.
Не пропустите: "Реал" - "Сельта": видеотрансляция матча 28-го тура Ла Лиги. | http://soccernews.ru
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Зидан удивил стартовым составом "Реала" на матч с "Сельтой"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|27
|63
|2
|Атлетико Мадрид
|27
|56
|3
|Реал Мадрид
|27
|51
|4
|Хетафе
|27
|45
|5
|Алавес
|28
|44
|6
|Севилья
|27
|40
|7
|Валенсия
|27
|39
|8
|Бетис
|27
|39
|9
|Реал Сосьедад
|28
|36
|10
|Эйбар
|27
|35
|11
|Эспаньол
|27
|34
|12
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|13
|Леганес
|27
|33
|14
|Жирона
|27
|31
|15
|Леванте
|28
|31
|16
|Реал Вальядолид
|27
|26
|17
|Вильярреал
|27
|26
|18
|Сельта Виго
|27
|25
|19
|Райо Вальекано
|27
|23
|20
|Уэска
|28
|22