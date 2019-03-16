Зидан удивил стартовым составом "Реала" на матч с "Сельтой"

Тренерские штабы "Реала" и "Сельты" назвали стартовые составы своих команд на очный матч 28-го тура испанской Примеры.

Особенно удивил новый наставник "сливочных" Зинедин Зидан, который в первой же игре после своего возвращения, вернул в основу Кейлора Наваса, Марсело, Иско и Гарета Бэйла.

"Реал": Навас, Марсело, Варан, Рамос, Одриосола, Кроос, Иско, Асенсио, Модрич, Бэйл, Бензема.

"Сельта": Бланко, Жунка, Араухо, Васкес, Костас, Йокушлу, Браис Мендес, Лоботка, Буфаль, Систо, Макси Гомес.

Напомним, что начало матча - в 18:15 по московскому времени.

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