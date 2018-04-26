Зидан: "Удивлюсь, если Бэйл скажет, что хочет уйти"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем вингера своей команды Гарета Бэйла.

" Я буду удивлен, если он скажет мне, что хочет уйти? Важно то, что мы делаем сейчас. Я должен делать выбор, все мои игроки - очень хороши. Впереди у нас есть еще игры, и я рассчитываю на Гарета. Некоторые игроки могут подумать, что я не полагаюсь на них, но это не так ", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru