Зидан: "Удивлюсь, если Бэйл скажет, что хочет уйти"

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Зидан: "Удивлюсь, если Бэйл скажет, что хочет уйти"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о будущем вингера своей команды Гарета Бэйла.

"Я буду удивлен, если он скажет мне, что хочет уйти? Важно то, что мы делаем сейчас. Я должен делать выбор, все мои игроки - очень хороши. Впереди у нас есть еще игры, и я рассчитываю на Гарета. Некоторые игроки могут подумать, что я не полагаюсь на них, но это не так", - цитирует наставника "сливочных" Le 10 Sport.

Напомним, "Реал" получил несколько предложений по Бэйлу. | soccernews.ru

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