Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал"

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Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан общается с австрийским защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, уговаривая его перейти в королевский клуб, сообщает Kicker.

По сведениям издания, Алаба заинтересован в трансфере в "Реал", но испанский клуб не готов платить ему требуемую зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Кроме того, агент игрока Пини Захави хочет получить комиссию в размере 20 миллионов евро, что также не устраивает "Реал".

Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, футболист может перейти в другой клуб бесплатно.

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