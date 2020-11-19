Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан общается с австрийским защитником мюнхенской "Баварии" Давидом Алабой, уговаривая его перейти в королевский клуб, сообщает Kicker.
По сведениям издания, Алаба заинтересован в трансфере в "Реал", но испанский клуб не готов платить ему требуемую зарплату в размере 20 миллионов евро в год. Кроме того, агент игрока Пини Захави хочет получить комиссию в размере 20 миллионов евро, что также не устраивает "Реал".
Напомним, что контракт 28-летнего Алабы с "Баварией" истекает летом 2021 года. Таким образом, футболист может перейти в другой клуб бесплатно.
Не пропустите: "Реал" включился в гонку за трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
главное
-
Почеттино готов возглавить "Барселону"
-
Милонов: "Матч с Сербией - это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек"
-
Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата
-
Почему реформы Лёва в сборной Германии провалились, и кто может его заменить? Европейские СМИ уже предсказали будущее Бундестим
-
РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России
Лента новостей
-
Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал"
-
"Тамбов" может бойкотировать матч со "Спартаком"
-
Мостовой - о Гильерме: "Зачем давали российский паспорт бразильцу?"
-
В Кремле отреагировали на разгромное поражение России в матче с Сербией
-
Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса
-
Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии
-
Почеттино готов возглавить "Барселону"
-
Уткин считает, что Дзюба не помог бы сборной России в ноябрьских матчах
-
"Реал" включился в гонку за трансферной целью "Барселоны"
-
Милонов: "Матч с Сербией - это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек"
-
Эриксен отказался переходить в "Арсенал"
-
Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата
-
Почему реформы Лёва в сборной Германии провалились, и кто может его заменить? Европейские СМИ уже предсказали будущее Бундестим
-
Названа дата возвращения Головина на поле
-
Борис Ротенберг может стать гендиректором "Локомотива"
-
Только Лихтенштейн набрал меньше очков в Лиге Наций, чем Россия среди команд, занявших второе место в группе
-
"Реал" назвал "Эвертону" цену на Иско
-
РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России
-
Кепа готов покинуть "Челси"
-
Шнуров сочинил матерный стих о матче России с Сербией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20