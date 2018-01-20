Зидан уклонился от ответа о возможном переходе Неймара в "Реал"

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Зидан уклонился от ответа о возможном переходе Неймара в "Реал"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не захотел говорить о возможном переходе Неймара в мадридский клуб.

"Я не говорю о футболистах, которые не играют в моей команде. Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок" - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" может обменять Криштиану Роналду на Неймара.

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