Зидан уклонился от ответа о возможном переходе Неймара в "Реал"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан не захотел говорить о возможном переходе Неймара в мадридский клуб.

"Я не говорю о футболистах, которые не играют в моей команде. Неймара любит весь футбольный мир, ведь это отличный игрок" - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что "Реал" может обменять Криштиану Роналду на Неймара.

Читайте также: Зидан исключил свой уход в отставку. | http://soccernews.ru