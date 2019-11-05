Зидан: "Ушёл бы из "Реала", если бы понимал, что команда не способна хорошо играть"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча четвёртого тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Галатасарая" попросил болельщиков поддержать команду.

"Всегда прошу фанатов верить в команду и поддерживать её, в том числе в сложные моменты. Футболисты нуждаются в этом. Поддержка болельщиков помогает им раскрепоститься. Мы знаем, что должны делать. Я ушёл бы из "Реала", если бы понимал, что команда не способна хорошо играть. Уверены, что нам по силам обыграть "Галатасарай" и пробиться в плей-офф Лиги Чемпионов", - приводит слова Зидана официальный сайт УЕФА.

Матч "Реал" - "Галатасарай" состоится в среду, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

В первых трёх турах ЛЧ "сливочные" набрали 4 очка и занимают второе место в группе после лидирующего ПСЖ.

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